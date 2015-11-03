الساحر يحكي (20).. جوزيه يروي: حينما كاد بركات أن يقتلني بسبب ' أفضل مباراة في مصر '

هل تعلم أن محمد بركات كاد أن يقتل مانويل جوزيه بسبب أدائه المتميز أمام الأهلي؟ هذا ما كشفه الساحر البرتغالي في حكايته عن المباراة التاريخية التي جمعت الفريق الأحمر بالإسماعيلي.

وحل جوزيه ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" وتحدث عن أحد أفضل المباريات في تاريخ الكرة المصرية والتي جمعت بين الأهلي والإسماعيلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

وكل ما يلي على لسان المدرب البرتغالي.

"بركات كاد أن يقتلني يوم تلك المباراة بسبب ما قدمه خلالها".

"قبل المباراة خسرنا لاعبين بسبب طرد إبراهيم سعيد أمام الزمالك وخالد بيبو بعد حصوله على إنذار في وقت سابق".

"المباراة كانت رائعة للغاية من الصعب في مصر أن نجد مباريات بتلك الجودة".

"المباراة هي الأفضل في مصر ليس بسبب تسجيل ثمانية أهداف لكن لجودتها".

"الإسماعيلي ظل يتقدم في النتيجة ثلاث مرات ونحن نحاول إدراك التعادل إلى أن نجحنا في قلب الطاولة وسجلنا الهدف الرابع".

"لكن بعد ذلك بدقائق احتسبت ركلة جزاء لهم وطُرد شادي محمد بعد منعه للكرة من دخول المرمى بعد لمسه لها بيده على الرغم من إنها كانت سوف تدخل مهما حدث".

"هذا ما جعلني أدفع بمحمد فاروق للمشاركة كظهير أيمن وأدفع بمن كان يلعب في ذلك المركز إلى قلب الدفاع لتأمين النتيجة".

"هذه مباراة للذكرى سأظل أتذكرها دائما".