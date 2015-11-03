الساحر يحكي (21) – جوزيه يتحدث عن علاقته السيئة بعلاء عبد الصادق

"علاقتي بمدير الكرة في الأهلي علاء عبد الصادق في ولايتي الأولى مع الأهلي لم تكن جيدة" هكذا تحدث مانويل جوزيه المدير الفني للفريق الأحمر عن مدير الكرة السابق.

وحل جوزيه ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" وتحدث عن أحد أفضل المباريات في تاريخ الكرة المصرية والتي جمعت بين الأهلي والإسماعيلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

وكان جوزيه قد أكد في أكثر من مناسبة أنه لا توجد بينه وبين عبد الصادق علاقة جيدة وأنه لا يرغب في دخول الأهلي في وجوده.

وكل ما يلي على لسان المدرب البرتغالي.

"علاقتي بمدير الكرة لم تكن جيدة لقد نجحت في بناء فريق يلعب كرة قدم جيدة وفزت معه بالبطولات لكن الرحيل كان هو نهاية المطاف وكان هو سببا في عدم وجود علاقة جيدة بيني وبين بعض الأشخاص الآخرين".

"حدثني مدير الكرة هاتفيا حول إقامة حفل تكريم لي في النادي قبل الرحيل ولكن هذا الأمر لم يكن حقيقيا على الإطلاق كان مزاح".

"هناك بعض اللاعبين قاموا بزيارتي في الفندق لتوديعي، وآخرين قاموا بالذهاب إلى المطار بالإضافة لبعض الأصدقاء والجماهير".

"بعد عامين رحل عبد الصادق بناء على طلب الجماهير وهذا فتح الباب حول إمكانية عودتي للأهلي مرة أخرى، مثلما حدث الآن وطلبت الجماهير رحيله أيضا عن النادي".