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بالصور والفيديو..مرشح قبطى بالعاشر يحرق أوراق دعايته احتراما لقواعد "العليا"

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أقدم حنا بشرى حنا، المرشح القبطى الوحيد بين 13 مرشحا فى دائرة العاشر من رمضان الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية مساء أمس على إحراق أوراق الدعاية الانتخابية الخاصة به، والتى كان مطبوعا عليها صورة العذراء وآية الكرسى احتراما لإرشادات اللجنة العليا للانتخابات والتى حصل عليها صباح أمس الاثنين.

وقال "حنا" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إرشادات اللجنة العليا للانتخابات تحذر استخدام الشعارات الدينية وهو ما يستدعى ضرورة عدم توزيع هذه الدعاية التى طبعتها وقمت بحرقها حتى لا يتم توزيعها وتابع: "سأقوم بعمل دعاية جديدة احتراما لكافة قواعد اللجنة العليا للانتخابات".

وأضاف حنا أنه من بعد ثورة 30 يونيو لم يعد هناك مسلم ومسيحى، وإنما أصبح هناك مصريون ونسيج واحد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

- مرشح قبطى بالعاشر من رمضان يستشهد بآية الكرسى فىى دعايته الانتخابية

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مصر 365