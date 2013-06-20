الإعلامي الأمريكى الساخر “جون ستيوارت” يصل القاهرة للقاء باسم يوسف

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء المذيع الأمريكى الساخر جون ستيوارت قادما على طائرة خاصة فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام يلتقى خلالها مع المذيع المصرى باسم يوسف.

وصل ستيوارت من صالة رقم 4 والمخصصة لرجال الأعمال والطائرات الخاصة حيث قامت شركة سياحة بإستقباله وإنهاء إجراءات وصوله حيث تنظم له برنامجا سياحيا سريعا لزيارة المعالم السياحية والأثرية فى مصر إلى جانب مشاركته فى إحدى حلقات برنامج ” البرنامج ” الذى يقدمه المذيع الساخر ” باسم يوسف ” .

يذكر أن جون ستيوارت سخر فى إحدى حلقاته من إتهامات الإخوان للمذيع باسم يوسف قائلا “يجب أن يدركوا أن مصر كبيرة ولا يمكن أن يُهدّدها أي شخص “.