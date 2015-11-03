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سفر وعودة 994 مصريًا وليبيًا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 994 مصريًا وليبيًا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 994 مصريًا وليبيًا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البري، سفر ووصول 994 مصريًا وليبيًا، عبر المنفذ، خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية منذ قليل، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 753 إلى الجانب الليبى، بينهم 205 مصرى و 503 ليبى.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 241 مصريًا، بينهم 205 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 36 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ ١٦ فبراير الماضي، عقب تعرض ٢١ مصريًا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 95 ألف و 332 مصريًا.

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