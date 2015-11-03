محافظ الأقصر يوجه بنقل الفنادق العائمة غير العاملة من الكورنيش لمراسٍ أخرى

بحث محافظ الأقصر محمد بدر، أمس الاثنين أسلوب تفعيل قرار وزير السياحة هشام زعزوع الخاص بنقل وتحريك جميع الفنادق العائمة المتراكمة "غير العاملة" على كورنيش النيل بالأقصر، إلى مراس أخرى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بديوان عام المحافظة مع عدد من قيادات شرطة السياحة والآثار والشركة الوطنية للمراسى وغرفتى الشركات السياحية والمنشآت الفندقية وممثلين عن وزارة السياحة، ومديرية الأمن والحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية وشرطة العائلات.

ووجه المحافظ بضرورة نقل كل الفنادق العائمة "غير العاملة" من كورنيش النيل بالأقصر تمهيدا لإخلائه بصورة فورية من الفنادق العائمة غير العاملة، مؤكدا أهمية تطوير المراسى السياحية التى يجب أن تكون نموذجا للمراسى النيلية وعنصرا هاما لجذب السياح.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن موافقة الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى على استغلال مرسى الحديقة الدولية بمدينة إسنا لرسو الفنادق العائمة التى يتم نقلها من كورنيش الأقصر بقيمة إيجارية مخفضة، تخفيفا على أصحاب الفنادق العائمة موجها أجهزة الشرطة بتأمين المرسى وحمايته وتجهيزه للفنادق العائمة التى سيتم نقلها من كورنيش الأقصر.