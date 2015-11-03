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عبور 235 شاحنات بضائع مصرية بين مصر و ليبيا عبر منفذ السلوم

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عبور 235 شاحنات بضائع مصرية بين مصر و ليبيا عبر منفذ السلوم عبور 235 شاحنات بضائع مصرية بين مصر و ليبيا عبر منفذ السلوم
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى إجراءات سفر ووصول 235 شاحنات بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى بيان صحفى منذ قليل، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر 105 شاحنات محملة بالبضائع المصرية، وعودة 130 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل في الأراضى الليبية، حفاظًا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، أنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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