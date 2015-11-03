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بالفيديو..مانويل جوزيه يرقص "تانجو" مع إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

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بالفيديو..مانويل جوزيه يرقص "تانجو" مع إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة" بالفيديو..مانويل جوزيه يرقص "تانجو" مع إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"
رقص البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، رقصة "التانجو" مع الإعلامية إسعاد يونس خلال برنامجها "صاحبة السعادة".

وقال جوزيه: "أنا من عشاق رقص التانجو، لكن صحتى أصبحت لا تسمح للرقص بنفس إمكانيات الشباب"، وعندما طلبت منه الإعلامية إسعاد يونس الرقص معها، وافق الخواجة البرتغالى على طلبها.


>بالفيديو..جوزيه يرتدى لحية بـ"صاحبة السعادة"للتهكم على رئيس الاهلى بعد وصفه بالعجوز
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مصر 365

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