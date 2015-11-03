بالفيديو..مانويل جوزيه يرقص "تانجو" مع إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

رقص البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، رقصة "التانجو" مع الإعلامية إسعاد يونس خلال برنامجها "صاحبة السعادة".

وقال جوزيه: "أنا من عشاق رقص التانجو، لكن صحتى أصبحت لا تسمح للرقص بنفس إمكانيات الشباب"، وعندما طلبت منه الإعلامية إسعاد يونس الرقص معها، وافق الخواجة البرتغالى على طلبها.

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