موجز المحافظات.. 5 آلاف جنيه لصاحب أشهر صورة فى حادث غرق الإسكندرية

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الاثنين، أبرزها أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن قررت صرف 5 آلاف جنيه لمالك الحصان الذى صعق بالكهرباء، وحارس العقار صاحب أشهر صورة فى حادث غرق الإسكندرية والذى التقطت صورته داخل منزله، وهو يحمل ثلاجة خوفا على غرقها بالمياه.

وقررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، عدم تطبيق لائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 بتحديد عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين فى حالة اعتداء الطالب على أستاذه والإساءة إليه، ومن قبله لائحته رقم 234 لسنة 2014 التى تحدد العقوبة بالفصل لمدة أسبوع واحد.

كما قررت فصل طالب قام بضرب معلمه فسقط ميتا وأيدت المحكمة فصل الطالب نهائيا من المدرسة لاعتدائه بالضرب على أستاذه فسقط المعلم ومات بالسكتة القلبية، ودعت المحكمة وزير التعليم بأن يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم إبلاغهم النيابة العامة بالواقعة، مما أفلت الطالب من العقاب الجنائى وأضاع حق ورثته من القصاص.

وتمكنت مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن بورسعيد برئاسة الرائد محمد خضر من ضبط صاحب مكتبة وبحوزته بعض المصاحف غير المصرح بتداولها من مجمع البحوث الإسلامية وتبين من فحص جهاز اللاب توب الخاص به وجود العديد من الأفلام والمقاطع الجنسية الفاضحة.

وأصيب شخصان من أسرة واحدة فى انهيار منزل من طابقين بضاحية كفر سليم الحة بالأربعين فى السويس، وتم نقلهما لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

وفرضت قوات الشرطة بالتنسيق مع حى الأربعين كردونا فى محيط المنزل المنهار، وتم رفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود أى حالات مصابة أو ضحايا.

وقضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف إسماعيل، ومحمد حمدى، وسكرتارية وائل عبدالحميد عبدالمطلب، وأمانة سر صالح كيلانى وشعبان عجمى ببراءة المتهم "أحمد ص ع"، من تهم الانضمام لجماعة محظورة، تهدف لتعطيل القوانين والإضرار بالسلم الاجتماعى، والمشاركة فى تجمهر بهدف تعطيل اللوائح والتأثير على السلطة ومنعها من أداء واجبها.

وإلى أهم الأخبار:

- غادة والى تقرر صرف 5 آلاف جنيه لصاحب أشهر صورة فى حادث غرق الإسكندرية

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- القائم بأعمال محافظ الإسكندرية: لدينا أكثر من 5 آلاف عقار مهدد بالسقوط

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- هيئة الأرصاد ترسل بيانا تحذيريا للإسكندرية وسيناء بتعرضهما لسيول

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- القضاء الإدارى يقضى بفصل الطالب المعتدى بالضرب على معلمه نهائيا

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- الشركة المالكة للطائرة الروسية: الطاقم لم يخبر برج المراقبة بوجود أعطال (تحديث)

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- ضبط صاحب مكتبة بحوزته مصاحف غير مصرح بها ولاب توب به أفلام جنسية ببورسعيد

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- النيابة تأمر بانتداب الطب الشرعى لفحص جثة قتيلة المنصورة

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- إصابة 2 فى انهيار منزل قديم من طابقين فى الأربعين بالسويس

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- محكمة جنايات الفيوم تبرئ متهما من الانضمام لـ"الإخوان"

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