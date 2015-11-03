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السفير البريطانى: لندن ستستغل زيارة السيسى لبحث مكافحة الإرهاب والتطرف

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السفير البريطانى: لندن ستستغل زيارة السيسى لبحث مكافحة الإرهاب والتطرف السفير البريطانى: لندن ستستغل زيارة السيسى لبحث مكافحة الإرهاب والتطرف
قال جون كاسن، السفير البريطانى فى ، إن حكومة بلاده ستستغل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وستناقش معه ملف التطرف والإرهاب، وكيفية مواجهة الجماعات الإرهابية.

وأضاف كاسن، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" على قناة "ten" أن الرئيس السيسى وديفيد كاميرون، رئيس الوزارء البريطانى، سيناقشان جميع التحديات التى تواجه المنطقة والمجتمع الدولى، لافتا إلى ضرورة كيفية تحقيق الاستقرار من خلال زيارة الرئيس السيسى لبريطانيا.

وأشار إلى أن البريطانية اتخذت خطوات جديدة فى التعامل مع المتطرفين فكريا، ومنع دخول ما يقرب من 140 متطرفا إلى بريطانيا من الذين يروجون وينشرون الفكر المتطرف.

وأوضح كاسن، أنه من الضرورى والمهم للحكومة البريطانية فهم رؤية الرئيس السيسى للمرحلة المقبلة بشكل عميق، والاستماع إلى أصواته وأفكاره على أساس تبادل الأفكار بين الجانبين، موضّحًا أنه فى القرن الـ21 لا توجد دولة تستطيع أن تفرض رؤيتها بالقوة أو بالعنف، وأن منطقة الشرق الأوسط الآن تشهد لاعبين جدد من الممكن أن يدمرون المنطقة بأكملها.

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مصر 365

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