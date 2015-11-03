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بالفيديو..وائل الإبراشى لـ"كويتى" وصف المصريين بالكلاب:"حتى الكلب لا يستخدم لغتك"

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بالفيديو..وائل الإبراشى لـ"كويتى" وصف المصريين بالكلاب:"حتى الكلب لا يستخدم لغتك" بالفيديو..وائل الإبراشى لـ"كويتى" وصف المصريين بالكلاب:"حتى الكلب لا يستخدم لغتك"
رد الإعلامى وائل الإبراشى، على تعليقات أحد المواطنين الكويتيين، والتى وصف بها المصريين العاملين بدولة الكويت بـ"الكلاب"، قائلاً "اللى داخل دا بنى آدم مصرى وأنت لا تمثل الكويت فى شىء، أنت تمثل نفسك فقط، بس لازم أرد عليك .. اللى بيستخدم هذه اللغة هو اللى مستواه أدنى من مستوى الكلاب، وأنا لا أخاطبه وكأنه يمثل الكويتيين، ولكن أنت تمثل نفسك فقط وحتى الكلاب لا تستخدم هذه اللغة".

وأضاف الإعلامى وائل الإبراشى، خلال برنامج العاشرة مساءً على فضائية دريم، قائلاً: "هلاقى بعض التعليقات التى يوجد بها عدم فهم ما نقدمه، والتى تجد بها إساءة من الجانب الآخر"، مشيراً إلى أن أحد الكويتيين انفعل وكتب تعليقات يقول فيها "ندخل كلاب يسيئوا للكويتيين".

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