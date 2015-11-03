بلاغ رسمى يتهم نائبا بالبرلمان بإصدار شيك بدون رصيد قيمته 900 ألف جنيه

حصل "اليوم السابع"، على بلاغ رسمى ضد نائب بالبرلمان المصرى 2015 بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوزه بأحد المقاعد بدائرة إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة خلال الجولة الأولى من الانتخابات لعام 2015، وهو النائب البرلمانى المستقل "محمد هانى عثمان الحناوى" الحاصل على 60152 صوتا، خلال مرحلة الإعادة من الجولة الأولى، ويتهمه بتحرير شيك بدون رصيد لأحد المواطنين للحصول على 900 ألف جنيه.

وجاء بالبلاغ الذى ينفرد "اليوم السابع" بنشره، والمقدم من محمد إبراهيم حسانين المحامى بصفته وكيلا عن "أحمد عبد المعبود عبد الله حجازى" بتوكيل رقم 616 ب: "إن المشكو فى حقه" محمد هانى عثمان الحناوى" المقيم بقرية كفر عوانة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة أصدر فى حق المجنى عليه وبسوء نية شيكا بدون رصيد بمبلغ وقدره 900 ألف جنيه "تسعمائة ألف جنيه" مسحوب على بنك الكويت الوطنى – مصر فرع المقطم وبتوجه المجنى عليه لصرف قيمة الشيك أفاد البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد كاف، وأن المجنى عليه تحصل من البنك على إفادة بذلك".

والتمس البلاغ اتخاذ اللازم قانونا ضد النائب البرلمانى محمد هانى عثمان الحناوى، وذلك لارتكابه جريمة إصدار شيك بدون رصيد والمعاقب عليها بنص المادة 336، 337 من قانون العقوبات.

كما حصل "اليوم السابع" على الشيك الذى أعاده بنك الكويت الوطنى والذى جاء به بتاريخ 20/3/2015 أن الشيك معاد لعدم وجود رصيد كاف.

كانت نتائج الفرز بالدائرة العاشرة إيتاى البارود وشبراخيت، أسفرت عن فوز المرشح اللواء حسام محمد الصيرفى "مستقل" وحصوله 74500 صوت، وحصول المرشح "أشرف عبد المقصود رحيم" مستقل 67763 صوتًا، بينما حصل كل من "محمد هانى الحناوى" مستقل 60152 صوتا، وحصل "عمر إبراهيم حمروش" مستقل على 60024 صوتًا.

بينما لم يوفق كل من المرشحين "رسمى عبد الله خالد" حزب الشعب الجمهورى وحصل على "58386 صوتًا"، محمد هانى عامر "المصريين الأحرار" 52753 صوتًا، شمس الدين أنور شمس "مرشح السلام الديمقراطى" 49978 صوتًا، علاء الدين سعد عامر "حزب النور" 42738 صوتًا.

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