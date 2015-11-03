جون كاسن: الحكومة البريطانية تسعى لتكون رقم واحد فى الاستثمار بمصر

قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر ، إن الشركات البريطانية منذ 2010 استثمرت ما لا يقل عن 25 مليار دولار فى الاقتصاد المصرى وما يعادل نصف استثمارات العالم فى مصر، وذلك بالإضافة إلى 14 مليار دولار تم ضخها للاستثمار فى مصر خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مضيفا أن الحكومة البريطانية تسعى أن تكون خلال الفترة القادمة تكون هى رقم واحد فى الاستثمار بمصر.

وأضاف كاسن، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة "ten"، أن الحكومة البريطانية تسعى لجذب العديد من الاستثمارات لمصر حتى تحقق الشراكة الفعالة بين البلدين، مضيفا أنه لديه طموح كبير لخلق مناخ أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، عن طريق الإصلاح الاقتصادى، وتوفير العملة الأجنبية لمصر بشكل كبير ورفع قيود الحكومة على القطاع الخاص.