"جوزيه" يروى تفاصيل لقائه الأول مع المايسترو صالح سليم

كشف الساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، عن المواقف التى جمعته بالراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق، قائلاً: "كانت نتائج الفريق سيئة، وفى يوم جاء صالح سليم ليحضر التدريبات وكان على غير عادته، وقال لى حينها: إذا كانت التدريبات بهذه القوة فلماذا نظهر بشكل سيئ فى المباريات؟".

وأضاف الساحر، الذى حل ضيفًا ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: "رديت عليه قائلاً: الأمر يتعلق بعقلية اللاعبين، فرد صالح: لو لعبتم كما تتدربون سنفوز، وهذه كانت أول مرة ألتقى فيها بالمايسترو".

وأشار "جوزيه"، إلى أنه فى الموقف الثانى طلب منه الرحيل وترك قيادة المارد الأحمر، فجاء رد صالح: "منذ أكثر من 30 عاماً لم يقم الأهلى بإقالة مدربه فى منتصف الموسم، فلن يكن هذا الأمر جيد سواء لك أو لنا".

واستطرد جوزيه: "حينها طلبت التعاقد مع ثنائى أجنبى لتدعيم الفريق وكان جيلبرتو وفلافيو بعده"، ثم ساءت حالة صالح سليم الصحية ولم يشاهدنا ونحن نحقق البطولات".

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