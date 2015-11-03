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"جوزيه" يروى تفاصيل لقائه الأول مع المايسترو صالح سليم

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"جوزيه" يروى تفاصيل لقائه الأول مع المايسترو صالح سليم "جوزيه" يروى تفاصيل لقائه الأول مع المايسترو صالح سليم
كشف الساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، عن المواقف التى جمعته بالراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق، قائلاً: "كانت نتائج الفريق سيئة، وفى يوم جاء صالح سليم ليحضر التدريبات وكان على غير عادته، وقال لى حينها: إذا كانت التدريبات بهذه القوة فلماذا نظهر بشكل سيئ فى المباريات؟".

وأضاف الساحر، الذى حل ضيفًا ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: "رديت عليه قائلاً: الأمر يتعلق بعقلية اللاعبين، فرد صالح: لو لعبتم كما تتدربون سنفوز، وهذه كانت أول مرة ألتقى فيها بالمايسترو".

وأشار "جوزيه"، إلى أنه فى الموقف الثانى طلب منه الرحيل وترك قيادة المارد الأحمر، فجاء رد صالح: "منذ أكثر من 30 عاماً لم يقم الأهلى بإقالة مدربه فى منتصف الموسم، فلن يكن هذا الأمر جيد سواء لك أو لنا".

واستطرد جوزيه: "حينها طلبت التعاقد مع ثنائى أجنبى لتدعيم الفريق وكان جيلبرتو وفلافيو بعده"، ثم ساءت حالة صالح سليم الصحية ولم يشاهدنا ونحن نحقق البطولات".


>بالفيديو..مانويل جوزيه يرقص "تانجو" مع إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

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مصر 365

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