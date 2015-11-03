حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 4/11/2015

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على الصعيد المهنى: تشعر هذه الفترة باضطراب الأحوال فى العمل ما يؤدى إلى سوء علاقتكم بالزملاء، حيث تختلفون على أبسط الأمور وتحاولون فرض وجهة نظركم.>على الصعيد العاطفى: تشعر بالطاقة السلبية التى تتسبب فى زعزعة استقرار العلاقة بينك وبين الحبيب، فلا تجد وسيلة للتفاهم معه، حاول البحث عن حل تلك المشكلة حتى لا تتسبب فى إنهاء العلاقة.>على الصعيد الصحى: تشعر بالاضطراب وعدم الاستقرار فى الحالة الصحية، تحل بالهدوء وتخلص من العصبية التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية، واحرص على متابعة حالتك.يبدو فى الوقت الحالى أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – فى بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة فى طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.على الصعيد المهنى: ابتعد عن التمرد الذى لحق بك فى الفترة الأخيرة فى العمل، واحرص على التأقلم مع طبيعة الأمور المهنية حتى تتمكن من إنجاز الأهداف التى ترغب بها بدون مشاكل.>على الصعيد العاطفى: ربما تشعر بالحنين لعاقة حب قديمة وتسترجع بعض الذكريات الخاصة بها، ولكن هذا الأمر ليس جيدًا فى ظل ارتباطك الحالى بعلاقة جديدة، حاول الحسم بين الأمرين حتى تشعر بالارتياح.>على الصعيد الصحى: تصاب اليوم بشد عضلى فى القدم نتيجة الجهد الزائد الذى بذلته أثناء العمل من صعود ونزول متكرر على السلم، احصل على الراحة حتى تتخلص من الآلام.لا شىء يسير حسب رغبتك فى الوقت الحالى، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه فى حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة فى هذا الموقف.على الصعيد المهنى: فترة مناسبة للتعاون مع الزملاء من أجل الحصول على الفرص الجديدة فى العمل، فقد يرغب البعض منكم فى إنشاء مشروعات خيرية وتجد الجميع متحمس لذلك.>على الصعيد العاطفى: تشعر اليوم بقوة العاطفة التى تؤثر على حياتك بشكل ايجابى وتمنحك الشعور انها خلقت لتوزعونها على جميع من حولكم>على الصعيد الصحى: أنت فى حالة صحية جيدة جدًا، ولكن أحد الأصدقاء المقربين يحتاج لزيارتك بسبب الوعكة الصحية التى أصيب بها.بما أنك تتواصل حاليًا بصورة جيدة مع من حولك، وتستطيع عرض خططك فى جو من الإثارة، سوف يمكنك أيضًا اجتذاب تابعين متحمسين بسرعة. لا ترتاب فيهم بعد الآن وتقبل أية مساعدة يعرضونها عليك، وحاول أيضًا أن تكون منفتحًا تجاه أفكار الآخرين وربما تستطيع دمج هذه الأفكار فى خططك الخاصة. سوف يدفعك هذا أكثر إلى الأمام.على الصعيد المهنى: تساعدك ظروف العمل اليوم فى تحسين قدرتك على إنجاز المهام اليوم، حاول استغلال الفترة المسائية فى تعزيز الثقة بالنفس وتوطيد العلاقات مع الزملاء.>على الصعيد العاطفى: تسير الأمور بإيجابية فى العلاقة القائمة بينك وبين الشريك، وتشعر بالقوة العاطفية فى حياتك ما يدفعك إلى الاستعداد لفعل الكثير من اجل تحسين تلك العلاقة.>على الصعيد الصحى: حفاظك على أداء الأنشطة والتمارين الرياضية اليومية هو السبب فى استقرار الحالة الصحية، فحاول الاستمرار على المواظبةالأمور اليوم تقع فى مكانها السليم، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك. فى العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة. حتى فى حياتك الشخصية تستطيع الاستمتاع بأوقات سعيدة نتيجة للانطباع الجيد الذى تتركه على كل من تقابلهم.على الصعيد المهنى: تدافع اليوم بقوة عن صورتك فى مجال العمل أمام الزملاء، وتبذل الجهود العظيمة التى تساعدك على تحسين وضعك المهنى والمالى، وقد تبحث عن عمل بإحدى المؤسسات الكبرى.>على الصعيد العاطفى: تشعر بالاستقرار العاطفى فى علاقتك مع الشريك، فاحرص على البعد عن الأمور التى تعكر صفو العلاقة بينكما وتغير ما تسيرون عليه>على الصعيد الصحى: قد تشعر فى المكساء ببعض الإرهاق نتيجة الضغط المتواصل فى مجال العمل أو السفر اليومى، حاول الاسترخاء وسوف تتحسن حالتك الصحيةستصبح صداقتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. فى وسط المجموعات التى تنتمى إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك. يجب أن تتقبل كل فرد على ما هو عليه ودع الطاقة تسرى.على الصعيد المهنى: تشعر اليوم بالحب من الأصدقاء فى مجال العمل وهذا الأمر يمنحكم الروح المعنوية المرتفعة التى تساعدكم على أداء المهام بحالة من الارتياح.>على الصعيد العاطفى: تعد هذه الفترة مناسبة لاتخاذ خطوة جريئة فى سبيل علاقتك مع الشريك، أو تقديم هديه له فى مناسبة مهمة.>على الصعيد الصحى: تتمتع اليوم بالحالة الصحية الجيدة، ولكن ربما تشعر بالكسل فى المساء، وتنتابك الرغبة الشديدة فى النوم.حالتك البدنية والذهنية فى أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابى كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التى تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك فى تنفيذ وتحقيق أهدافك التى ظننت أنها لن تتحقق. انتفع من تلك الطاقة الصادرة منك قبل أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك.على الصعيد المهنى: اليوم مناسب للعمل فى هدوء والقدرة على إنجاز الكثير من الأهداف وتحقيق الإنجازات والمكاسب، تشعر بازدياد النشاط والتحفيز لمزيد من النجاح.>على الصعيد العاطفى: تتحسن علاقتك بالأقارب من الإخوة وأبناء العم والخال، وتقضون جميعًا أجمل الفترات فى هذا اليوم، فسوف تسعد كثيرا بهذا الأمر.>على الصعيد الصحى: احذر من إهمال مواعيد تناول الدواء سواء أنت أو أحد أفراد أسرتك، حتى تتمكن من التغلب على المرض والسيطرة على الأمور والحصول على استقرار الحالة الصحية.الأشخاص فى محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالى الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التى تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًا إلى النجاح.على الصعيد المهنى: تستطيع السيطرة على الأمور المحيطة بك فى مجال العمل، على الرغم من تعرضك لبعض المشكلات والضغوط فى مجال العمل.>على الصعيد العاطفى: حالتك العاطفية مستقرة ولكنها لا تعد من أولويات اهتماماتكم، وقد يكون لها تأثير سلبى على العلاقة بينك وبين الشريك.>على الصعيد الصحى: تحصل اليوم على فرصة جيدة لإنقاص الوزن واستعادة رشاقة الجسم، حاول استغلال تلك الفرصة للحصول على النتائج المرغوبة.يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. فى حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها.على الصعيد المهنى: تشعر بالاستقرار فى أحوال العمل وتتلقى اليوم مسئوليات جديدة تحتاج إلى أداء منظم وبتركيز أكثر حتى تيم الانتهاء منها على أكمل وجه.>على الصعيد العاطفى: تمر اليوم بفترة عادية على المستوى العاطفى وتشعر باعتياد الأحوال، فاحرص على القيام بالجديد من أجل القضاء على الروتين والملل الذى قد يصيب العلاقة.>على الصعيد الصحى: أحوالك الصحية تقل استقرارًا عم الأمس وهذا يقلقك، حاول أن تذهب إلى الطبيب لمتابعة حالتك والتأكد من عدم الإصابة بأى نوع من الأمراض.على الرغم من أن كل شىء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شىء أو شخص ما فى طريقك الآن. حدد مقدار القوة التى تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة. الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة. لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير.على الصعيد المهنى: تتراكم لديك المسئوليات اليوم وتشعر بالضغط الشديد الذى يصيبك بالإرهاق والتعب، إلى جانب عدم سماح الوقت الضيق لديكم بمسئوليات جديدة.>على الصعيد العاطفى: تمر بفترة غير جيدة فى الحياة العاطفية على الرغم من عدم وجود مشكلات فى علاقتك بالشريك، ولكنك تشعر بعدم الارتياح الداخلى.>على الصعيد الصحى: قد تشعر بالتوتر فى الحالة الصحية وتحتاج إلى مزيد من العناية، حتى لا تعود إلى التدهور مرة أخرى.أنت ناجح فى كل ما يخص العمل، والقرارات المهمة التى اتخذتها أثبتت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذى تحتاجه دائمًا عند التفكير فى المشروعات. أنت مفعم بالحيوية، فاستمتع بوقتك –اخرج أو اكتشف أماكن جديدة. اطلب من الأصدقاء الانضمام إليك– وسف يؤدى هذا إلى رفع روحك المعنوية.على الصعيد المهنى: على الرغم من الشعور بالضغط من تكدس المهام فى مجال العمل إلا أنكم تتمكنون من توطيد العلاقة مع الزملاء وتشكيل فريق عمل يتقدم بالمؤسسة إلى الأمام.>على الصعيد العاطفى: تمر اليوم بفترة مميزة من العاطفة التى تمنحك الاستقرار والانسجام مع الشريك، ما يساهم فى الشعور بالراحة النفسية.>على الصعيد الصحى: احرص على المواظبة فى تناول الوجبات الصحية التى تمنحك الرشاقة، وتحافظ على استقرار حالتك الصحية.تحتاج إلى ممارسة ضبط النفس هذا الأسبوع، فأنت تشعر بأن أعصابك مثارة عن عمد حتى من خلال أبسط التغيرات. قوتك الزائدة سوف تتحول ببساطة إلى نوبة من الغضب، وهذا لن يكون جيدًا لك. حتى وإن بدا الأمر صعبًا، يجب أن تحاول الوصول إلى حل وسط، فالصرامة سوف تتسبب بالتأكيد فى المشكلات فى حياتك الخاصة وفى العمل أيضًا.على الصعيد المهنى: إذا كنت ممن تنتهى أعمالهم فى منتصف اليوم قد تجد الفرصة للعمل فى مكان إضافى لتزيد من دخل الأسرة وتحسين الحالة المادية.>على الصعيد العاطفى: الاستقرار الذى تشعر به فى الحياة العاطفية لا يؤثر على مسارك اليوم حيث تنشغل ببعض الأمور الأخرى الأكثر خصوصية.>على الصعيد الصحى: حاول الحفاظ على الدرجة الممتازة من الاستقرار الصحى، وحاول عدم التعرض لأى نوع من الأنشطة، وابتعد هن التدخين.سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادى اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شىء. سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء المهمة بحق، خاصة فى العمل.