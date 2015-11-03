شقيقة "هانى المسيرى": لم أقصد إهانة الشعب المصرى وهناك حملة ممنهجة ضد عائلتى

نشرت الصفحة المطالبة بعودة هانى المسيرى محافظا للإسكندرية، على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، رسالة منسوبة إلى هالة المسيرى شقيقة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، والذى تقدم باستقالته على خلفية أزمة غرق الإسكندرية بمياة الأمطار الأحد الماضى.

وذلك ردا على ما تم تداوله عن سبها الشعب المصرى على صفحات الفيس بوك، وقالت فى رسالتها "أود فى البداية أن أوضح أولا أننى مواطنة كباقى المواطنين ممن ساهموا مساهمة إيجابية فى تأييد ثورة 30 يونيو، وهو أمر معلوم للكثيرين بالمجتمع السكندرى، والغريب أن الكثير ممن تداولوا الخبر "دون فهم" يعلموا تلك الحقيقة جيدا.

وأضافت "كان يمكن لى أن أنكر هذا التعليق كلية إلا أننى أفضل مبدأ الصراحة والمواجهة لإن هذا التعليق لم يقصد به إهانة عموم الشعب المصرى كما ادعى بعض الإعلاميين باختزال معناه عن سياق موضوعه، بل كان التعليق ضد ممن بدأوا حملة ممنهجة ضد عائلتى وممن تناولوا سيرتى وعائلتى بالسب والقذف منذ الأسبوع الأول لتولى شقيقى منصبه، فقام ثلاثة صحفيين من الإسكندرية وأحد مذيعى التلفزيون وإحدى صفحات الفيس بوك السياسية بالإساءة لعائلتى ولشخصى، فقاموا باتهامى فى ذمتى المالية وتناولوا والدتى المتوفاة بالسب والقذف، وأساءوا لشرفها بأقبح الألفاظ والأوصاف، كما أساءوا لذمة والدى سبا وقذفا، بل أكثر من ذلك، فقد نشروا معلومات مغلوطة عنى متهمين إياى بالعمالة الأجنبية على خلاف الحقيقة الثابتة بالمستندات، وللأسف تم تداول تلك الإساءات على المواقع السالف ذكرها دون التأكد من صحتها رغم علم البعض بالحقيقة، ولم يهب أى منهم للدفاع عنى عن تلك الإساءات بل ساهموا فى نشرها، بل أن من نشر التعليق لم ينشر السباب والقذف الذى وجهه لى ولعائلتى على ذات البوست".

واختتمت رسالتها قائلة " أخيرا أود أن أنوه أن رسالتى هذه ما هى إلا لتوضيح الحقائق وليس تنصلا أو خوفا من المسئولية، بل أننى على إستعداد تام لمواجهة كل من أساءوا لى ولعائلتى بساحات القضاء، لذا فقد لزم التوضيح، وفى النهاية انا مصرية تعتز بمصريتها وكرامة شعبها".