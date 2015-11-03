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بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يقدم درع الجامعة للمذيع محمد سعيد محفوظ

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بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يقدم درع الجامعة للمذيع محمد سعيد محفوظ بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يقدم درع الجامعة للمذيع محمد سعيد محفوظ
قدم الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج درع الجامعة للدكتور محمد سعيد محفوظ مدير معهد الأهرام الإقليمى والمذيع بقناة cbc بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم والدكتورة عزة عثمان رئيسة قسم الإعلام بكلية الآداب.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الطلابى الأول الذى أقيم أمس بالجامعة تحت عنوان "نحو إعلام يبنى " برعاية الدكتور رئيس الجامعة وبحضور عدد من القيادات الجامعة ومراسلى الصحف والقنوات.

وجاء المؤتمر فى إطار دعم الجامعة للتواصل مع الطلاب وحثهم على المشاركة فى كل الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجامعة بجوار التحصيل العلمى.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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