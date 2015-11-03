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"آثار الإسكندرية": فيلا شيكوريل غير مسجلة فى عداد الآثار

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"آثار الإسكندرية": فيلا شيكوريل غير مسجلة فى عداد الآثار "آثار الإسكندرية": فيلا شيكوريل غير مسجلة فى عداد الآثار
أعلنت الإدارة العامة للآثار الاسلامية والقبطية بالإسكندرية، الاثنين أن فيلا شيكوريل والكائنة بشارع الحرية برشدى رقم 404 هى فيلا غير مسجلة فى عداد الآثار بمحافظة الإسكندرية ولكنها مسجلة ضمن كشوف المبانى ذات الطراز المعمارى المميز التى تتبع محافظة الإسكندرية.

وأضافت الإدارة العامة فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم مخاطبة حى شرق للإفادة عن الأعمال التى تجرى حالا بالفيلا تم إفادتنا أن الفيلا خرجت من قوائم وكشوف المبانى ذات الطراز المعمارى المميز بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2012 م.
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