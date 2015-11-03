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بالصور.. ورشة عمل إيطالية عن الممارسات الزراعية الجيدة فى الأراضى الجافة بمطروح

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بالصور.. ورشة عمل إيطالية عن الممارسات الزراعية الجيدة فى الأراضى الجافة بمطروح بالصور.. ورشة عمل إيطالية عن الممارسات الزراعية الجيدة فى الأراضى الجافة بمطروح
نظم برنامج الاتحاد الأوربى المشترك للتنمية الريفية (EU-JRDP)، أمس الاثنين، بقاعة أحد فنادق مطروح، ورشة عمل حول الممارسات الزراعية الجيدة فى المناطق الجافة، وتستمر على مدار يومين، فى إطار تبادل التعاون المشترك بين وإيطاليا للنواحى الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والزراعية.

شارك فى ورشة العمل، الدكتور ماركو بلاتزر مدير التعاون الإيطالى بالسفارة الإيطالية وعدد من الخبراء الإيطاليين فى مجال الممارسات الزراعية، والدكتورة دينا عبد العزيز فاضل الخشن رئيس بحوث بمعهد الهندسة الوراثية، مشرفة الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، بوزارة الزراعة نائبًا عن وزير الزراعة، والمهندس سلامة عبد الرحمن مدير عام الزراعة بمحافظة مطروح، نائبًا عن محافظ مطروح، وعدد من قيادات مركز بحوث الصحراء والبحوث الزراعية والمزارعين ومربى الأغنام بمطروح، لمناقشة أوجه التعاون فى مجال التنمية، خاصة التنمية الريفية المستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة مطروح.

أكد "بلاتزر" على مدى العلاقات التاريخية الحضارية بين مصر وإيطاليا، فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة الزراعية بما يتوافق مع طبيعة المناطق وأولويات المصرية، وأشار إلى إعطاء الأولوية لتنمية محافظة مطروح والساحل الشمالى الغربى خلال هذه المرحلة، بالإضافة لمشروعات الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والاستغلال الأمثل لها حتى لا تهدر، بما يعود بالنفع على أهالى المنطقة، خاصة من منطقة رأس الحكمة شرقاً إلى السلوم غرباً بعمق صحراوى نحو 70 كيلو متراً، نظراً للاحتياج الشديد لمثل هذا النوع من المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة، خاصة مع رئاسة إيطاليا للاتحاد الأوروبى فى هذه الفترة.

وأكد رئيس التعاون الإيطالى، أهداف البرنامج هى زيادة الإنتاج الزراعى عن طريق إدارة موارد المياه بمزيد من الفاعلية وتبنى الممارسات الزراعية الجيدة، بالإضافة إلى تحسين نوعية الحياة للسكان المقيمين فى المناطق الريفية، من خلال توزيع الأنشطة، سواء كانت زراعية أو غير زراعية مع الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وشهد اليوم الأول عدة ورش عمل، هدفت إلى بحث المعوقات مع وضع الحلول والمقترحات لها، خاصة فى مجال الثروة الحيوانية، وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة، خاصة فى المناطق الجافة، بالإضافة إلى معوقات التسويق.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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مصر 365

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