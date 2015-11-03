صفاء حبيركو أفضل ممثلة مغربية في استفتاء "سيدتي" 2015

اختار قراء "سيدتي" ومتتبعيها خلال استفتاء رمضان 2015 صفاء حبيركو كأفضل ممثلة ، حيث حظيت بإجماع قراء "سيدتي نت" الذين صوتوا لها بكثافة لتحصل على اللقب ضمن المسلسلات المغربية المعروضة لتميزها في دور

"مينة" في مسلسل "وعدي". وهو المسلسل نفسه الذي فاز بلقب أفضل مسلسل مغربي في استفتاء "سيدتي" . وصفاء ممثلة شابة تعرّف عليها الجمهور من خلال بعض الإعلانات التلفزيونية خاصة إعلان عن منتوج عقاري مغربي مع سعد المجرد وعدد من عروض الأزياء على صفحات المجلات المغربية ، وكانت لها تجربة تمثيل واحدة في أحد الأدوار في مسلسل "زينة" الذي بثه التلفزيون المغربي خلال العامين الماضيين.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي