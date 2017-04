أنجلينا جولي بعدسة براد بيت.. كثير من الحب والأسرار

كشف ثنائي هوليوود الأشهر، براد بيت وأنجلينا جولي، عن جانب من حياتهما الشخصية والخاصة من خلال نشر صور تعكس طبيعة حياتهما في آخر عدد من مجلة، W.

مجموعة من الصور بالأبيض والأسود إلتقطها براد بيت، الذي كشف على ما يبدو على موهبة إحترافية يُشهد لها، وهي التصوير الفوتوغرافي، حيث ظهرت في الصور زوجته أنجلينا التي كانت حبيبتهه آنذاك، في لحظات عفوية مع أطفالهما في منزل العائلة في جنوب فرنسا في عام 2008، حيث ألقت هذه الصور الضوء على علاقة أنجلينا الأم بأطفالها.

هذه الصور، التي نُشرت في هذا الوقت بالذات، ربما تأتي لتنفي حالة التوتّر والمشاكل التي تسود علاقة الثنائي ببعضهما، والتي تكلمت عنها الصحافة أخيراً، إلا أن الثنائي ربما تعمّدا الأمر فعلاً ليعلنا أن علاقتهما تزداد قوة وتعلقاً مع الوقت.

أمر آخر سيحبط الشائعات التي تؤكد كثرة المشاكل الزوجية بين الثنائي براد وانجلينا، وأنهما على وشك الانفصال، هو حلولهما كضيفين على حلقة من برنامج The Today Show تُعرض هذا المساء، وذلك بهدف الترويج لفيلمها الجديد بعنوان By The Sea الذي يعودان من خلاله إلى الشاشة الكبيرة.

أنجلينا لم تغفل خلال اللقاء عن الحديث عن دعم زوجها لها في محطات ومراحل كثيرة من حياتها، ووصفت جولي حياتهما الزوجية بالمستقرّة جدّاً. وقالت إن براد قريب منها في كلّ شيء، في أوقات الفرح والحزن وحتى المرض. وكشفت أنه كان إلى جانبها طوال فترة علاجها والجراحة التي خضعت لها باستئصال الثدي المبيض الوقائيتين، مشيرة إلى أن دعمه أعطاها دفعاً للشعور أكثر بأنوثتها. إلا أنه قلق جداً على صحتها إذ لم تعمل على زيادة وزنها منذ فترةٍ طويلة.

وفعلا كان براد بيت يهدّد Angelina بالإنفصال، بسبب رفضها فكرة العلاج من مرض فقدان الشهية العصبي، الذي يُسبّب لها فقدان الوزن بشكل كبير.

