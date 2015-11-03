بالفيديو: متسابقة "ذا فويس" وصديقة شيرين تكشف تآمرها للإطاحة بها

أعربت المشتركة في برنامج اكتشاف المواهب the voice أميرة أبو زيد عن حزنها الشديد لرفض شيرين تغيير الأغنية التي دخلت بها مرحلة المواجهة مع المتسابقة "نداء"، موضحة أن الدكتورة جيهان الناصر المسؤولة عن تدريبها اعترضت على اختيار أغنية لشادية لتغنيها أميرة لأن صوت أميرة عريض وأغنية شادية "يا قلبي سيبك" يحتاج إلى صوت ناعم ورشيق.

وأوضحت أميرة خلال لقائها بالإعلامي وائل الابراشي في برنامجه "العاشرة مساءاً" أن شيرين كانت متحمسة لها، وقالت للدكتورة جيهان إنها تريد مساعدتها لتعويض ما فاتها، مشيرة إلى إنها اختارت الانضمام لفريق شيرين لأنها مصرية وكانت تتوقع أن تختار لها أغنية مناسبة لا أن تساعدها، حيث سألها البعض عبر صفحتها على الفيس بوك :"هو انتي عشان صاحبة شيرين عايزاها تنجحك".

ورفضت أميرة اتهام شيرين بأنها تعمّدت إخراجها من المسابقة، موضحة فقط أن شيرين أساءت الاختيار كما تسيء أحيانا اختياراتها هي نفسها لبعض أغنياتها.

ورغم هذا الرفض من أميرة إلا إنها كانت تلمح وتشكك في تآمر شيرين عليها، حيث كانت تساءلت مرات عدة خلال اللقاء، لماذا لم تغير شيرين الأغنية رغم تغييرها لبعض أغاني المتسابقين الآخرين؟

وبعرض وائل الإبراشي لإحدى اللقطات من برنامج "ذا فويس" والذي يشير إلى طلب صابر الرباعي منها الانضمام إلى فريقه، بينما قالت لها شيرين :"اختاري اللي أنتي عايزاة"علقت أميرة أن شيرين لم تقدم لها إغراءات مثل صابر ومن قبلة عاصي.

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