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إذاعة "مكس إف إم" تستغني عن مذيع بسبب فقرة الرومانسية

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إذاعة "مكس إف إم" تستغني عن مذيع بسبب فقرة الرومانسية إذاعة "مكس إف إم" تستغني عن مذيع بسبب فقرة الرومانسية

الإثنين 02-11-2015 22:20

واجه المذيع في إذاعة "مكس إف إم" علاء المنصري الكثير من الانتقادات حول حلقة بثها بعنوان "خليك رومانسي مع زوجتك"، والتي تسببت بإشعال حملة ضده جعلته يضع حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خاصاً، وكذلك قيامه بمسح التغريدات والملف الشخصي له "البايو".

 

ولم تكن هذه المشكلة الوحيدة التي واجهها المذيع، حيث أصدرت إذاعة "مكس FM "بياناً توضّح فيه ملابسات ما حدث، حيث أن ما بدر من المذيع يُعد خطأ فردياً، كما قامت بالاستغناء عن خدماته تأديباً له وحفاظاً على مكانة المحطة التي تحرص على قيم المجتمع وأمانة الكلمة.

 

ومن الجدير بالذكر أن زميلة علاء في البرنامج قد انسحبت قبل عامين بسبب مزح المذيع الذي وصفته بـ"غير لائق".

 

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