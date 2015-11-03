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Sandra Bullock في النسخة النسائية من Ocean’s Eleven

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Sandra Bullock في النسخة النسائية من Ocean’s Eleven Sandra Bullock في النسخة النسائية من Ocean’s Eleven

الإثنين 02-11-2015 22:37

بعد نسخة نسائية جديدة من فيلم Ghostbusters المنتظر في 15 يوليو المقبل، يبدو أن العدوى طالت فيلماً آخر هو Ocean’s Eleven الذي سوف يتمّ إنتاج نسخة نسائية منه من بطولة Sandra Bullock التي ستؤدي نفس الدور الذي أداه George Clooney في النسخة التي أخرجها Steven Soderbergh في العام 2001 حيث سيتعاون الثنائي المذكور في إنتاج النسخة الجديدة، أما مهمة الإخراج فسيتولاها Gary Ross. يذكر أن الفيلم الجديد للممثلة Sandra Bullock هو بعنوان Our Brand Is Crisis الذي تم إطلاقه في نهاية الأسبوع الماضي في الصالات العالمية.

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