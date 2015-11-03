صابر الرباعي:تصرفات شيرين تلقائية وغبت عن مصر لهذا السبب

أعرب المطرب التونسي صابر الرباعي عن سعادته بالوقوف على مسرح دار الأوبرا المصرية بعد غياب سنوات طويلة، موضحاً أنّ هذا المسرح بشكل خاص له مذاق خاص.

وأضاف الرباعي خلال مؤتمره الصحافي الذي أقيم في دار الأوبرا بمناسبة مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية الذي افتتحت فعالياته مؤخراً، أن غيابه عن مصر 12 سنة لم يحي فيها أي حفل في مصر، لم يكن أبدا بقرار منه.

وأكد صابر ان أحداً لم يدعه لإقامة حفلات في مصر طوال السنوات الماضية، وأنه عندما تلقى الدعوة للمشاركة في مهرجان بحجم الموسيقى العربية العريق لبى النداء فوراً.

وقال صابر إنه لن يعود إلى تونس فور انتهاء الحفل، بل سيظل متواجداً في مصر لتعاونه مع شعراء وملحنين مصريين في أغان جديدة.

وأوضح صابر أنه لن يقدم ألبوماً جديداً في الفترة القادمة بل سيطرح أغان منفصلة فقط، كون سوق الألبومات لم يعد كما كان.

وتهرب الرباعي خلال المؤتمر من الرد على سؤال حول ما إذا كان يغني في مهرجان الموسيقى العربية بدون أجر أم لا، فاكتفى بالقول إنه شرف له الغناء في مهرجان عريق مثل هذا.

وتطرق الرباعي للحديث عن برنامج "ذا فويس" قائلاً إنّ دور الفنان عضو لجنة التحكيم لا ينتهي فقط عند الحلقة الأخيرة من البرنامج، بل لا بد وأن يتابع المتسابق الحاصل على اللقب ويبدي رأيه في أغنياته.

وبسؤاله عن الانتقادات التي تقدم لزميلته شيرين عبد الوهاب بسبب بعض تصرفاتها قال إنها تصرفات تلقائية لأنها إنسانة بسيطة جداً ولا تقصد أي إساءة.

وعن استحواذ الفنان هاني شاكر على لقب أمير الغناء العربي، قال صابر إنه بالطبع يستحقه كما يستحق أن يكون نقيبا للموسيقيين موضحا أن هاني فنان قدير عاصر أجيال الزمن الماضي.

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