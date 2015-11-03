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السفير البريطانى: ندرس الاتهامات الموجهة للإخوان للتأكد من "إرهابها"

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السفير البريطانى: ندرس الاتهامات الموجهة للإخوان للتأكد من "إرهابها" السفير البريطانى: ندرس الاتهامات الموجهة للإخوان للتأكد من "إرهابها"
قال جون كاسن، السفير البريطانى فى ، إن البريطانية تقوم بإجراء دراسة لفهم التهم الموجهة إلى قيادات جماعة الإخوان حتى يتسنى لها التأكد من أنها جماعة إرهابية تحاول أن تفرض رأيها بالقوة والعنف.

وأضاف "كاسن"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة "ten"، أن بريطانيا تتفق مع مصر فى رفض أى جماعات أو تيارات تعمل فى السياسة على أساس دينى وطائفى، لافتا إلى أن أى شخص يفرض رأيه بالقوة والعنف واستخدام الدين كستار لتبرير هذه الأعمال هو إرهابى، مؤكدا أن نتائج هذه الدراسة سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب.

وأوضح أن الحكومة البريطانية اتخذت إجراءات قوية جديدة لمنع هؤلاء الذين يروجون التطرف والعنف من خلال المساجد ودور العبادة أو المؤسسات الخيرية وكذلك المدارس، موضحا أن الحكومة البريطانية لن تتهاون مع أى شخص مهما كان يحاول ترويج هذه الأفكار الإرهابية والتى تحض على الكراهية على أساس دينى فى المجتمع البريطانى، مؤكدا أن بريطانيا لديها إرادة قوية لمواجهة ومجابهة ومكافحة هذه الجماعات الإرهابية التى تهدد المجتمع الدولى بإثره.


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