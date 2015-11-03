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محامى المصرى المدهوس بالكويت يناشد الخارجية بإنقاذ 11 مصريا سيتم ترحيلهم

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محامى المصرى المدهوس بالكويت يناشد الخارجية بإنقاذ 11 مصريا سيتم ترحيلهم محامى المصرى المدهوس بالكويت يناشد الخارجية بإنقاذ 11 مصريا سيتم ترحيلهم
أكد زيد جاسم الخباز، المحامى الكويتى لعائلة الشاب المصرى الذى دهس فى الكويت، أن التحقيقات مع المتهم الكويتى مستمرة حتى الآن والتى وصلت إلى 13 ساعة.

وأضاف مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية إيمان الحصرى، والمذاع على فضائية "المحور"، أنه يجب على وزارة الخارجية المصرية القيام بدورها والتواجد فى مواجهة وزارة الداخلية الكويتية، وذلك بسبب القبض على 11 مصريا تواجدوا فى المستشفى مع أصدقائهم واحتجزوا فى المغفر ومهددين بالترحيل من الكويت.

أشار المحامى الكويتى، إلى أنه قام بإبلاغ أهالى القتيل باستعداده لنقل أم القتيل ووالده إلى الكويت للحضور أمام القاضى ليظهرا ما بداخلهما من عواطف ولإيصال عطف الأم أمام المحكمة، ولكى يطمئنا أن من قتل ابنهما وراء القضبان وأن المحكمة تقوم بواجبها.

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مصر 365