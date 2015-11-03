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البدرى فرغلى: السيسى نجح بكل جدارة فى إعادة الوطن من أيدى الخونة واللصوص

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البدرى فرغلى: السيسى نجح بكل جدارة فى إعادة الوطن من أيدى الخونة واللصوص البدرى فرغلى: السيسى نجح بكل جدارة فى إعادة الوطن من أيدى الخونة واللصوص
أكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات، والبرلمانى السابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح بكل جدارة فى إعادة الوطن من أيدى الخونة واللصوص من أنصار نظامى مبارك والإخوان، مؤكدًا أنه "لا يليق بنا أن تحكمنا حكومة من بقايا نظام مبارك وتنفذ قوانين ظالمة، ولا يوجد برلمان يحاسبها أو يعدل مسارها".

وهاجم "فرغلى"، خلال اللقاء الختامى لأعضاء التحالف الجمهورى للقوى الوطنية، والذى أقيم بمدينة طنطا مساء أمس الاثنين، استعدادًا لبدء الحملة الانتخابية اليوم، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بسبب عدم تعيين للشباب، وأضاف موجهًا حديثه للشباب: "متزعلوش من ومتسلموناش للناس دى".

كما شن "فرغلى"، هجومًا حادًا على وزيرة التضامن الاجتماعى التى اتهمها بالتعدى على أموال وحقوق أصحاب المعاشات، وتحمى من اعتدى على أموال أصحاب المعاشات.

ووصف البدرى فرغلى، قائمة التحالف الجمهورى للقوى الوطنية، بأنها قائمة الشعب وتعبر عن أمال البسطاء، مطالبًا المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، واختيار قائمة التحالف لإنقاذ الشعب المصرى.

يذكر أن اللقاء شهد حضور المستشارة تهانى الجبالى منسق القائمة، والفريق حسام خير الله رئيس القائمة، وأعضاء القائمة الأساسيين والاحتياطيين؛ أبرزهم الدكتور ولاء عراقيب أستاذ القانون بجامعة طنطا، والدكتور عماد مشرقى أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا، والإعلامى عاطف كامل، وعدد كبير من الداعمين للقائمة.

البدرى فرغلى لـ"الشباب ": "مدّوا إيدكم للوطن فى الأزمة اللى احنا فيها دى"

حسام خيرالله: الحكومة أهملت ثمار المؤتمر الاقتصادى ولم تقم بدورها
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