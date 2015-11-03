السفير البريطانى بالقاهرة: سنوفر كرم الضيافة للسيسى كما تعلمنا فى مصر

قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر ، إنه لا يوجد شعب على مستوى العالم أكرم من الشعب المصرى، ولكن الحكومة البريطانية ستوفر كافة سبل الحماية والأمان للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لبريطانيا، مضيفا أن الرئيس السيسى ضيف الشعب البريطانى والحكومة البريطانية وسيتم توفير نفس كرم الضيافة والحفاوة التى يعاملنا بها الشعب لمصرى.

وأضاف كاسن خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك"، المذاع على قناة "ten"، أن بريطانيا مجتمع منفتح وتحترم رأى أى شخص ما دام يعبر عن رأيه بشكل سلمى وبما لا يخالف القانون، مضيفا أن السلطات البريطانية تسمح لأى شخص أن يعبر عن رأيه بحرية دون المساس بحق الآخرين وأن الحكومة البريطانية لن تتهاون مع أى شخص سيحاول الاعتداء أو التجاوز من خلال المظاهرات على البعثة المرافقة للرئيس السيسى أثناء زيارته لبريطانيا.