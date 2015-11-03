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السيسى لـBBC: الحكومة تسيطر على سيناء و"داعش" لم تستهدف الطائرة الروسية

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السيسى لـBBC: الحكومة تسيطر على سيناء و"داعش" لم تستهدف الطائرة الروسية السيسى لـBBC: الحكومة تسيطر على سيناء و"داعش" لم تستهدف الطائرة الروسية
نشرت قناة الـ"بى بى سى"، برومو للقائها مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، والذى قال فيه إن المصرية تسيطر بصورة كاملة على شبه جزيرة سيناء، لافتا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا لتحديد أسباب سقوط الطائرة الروسية.

وأكد "السيسى"، ترحيب الحكومة المصرية بالأطراف المختلفة للمشاركة فى التحقيق الجارى للكشف عن أسباب سقوط الطائرة المنكوبة.

وقال الرئيس المصرى، إن الكشف عن سبب سقوط الطائرة قد يأخذ بعض الوقت، مستشهدا بمأساة طائرة "بان أميركان" عام 1988 التى اكتشف سبب تحطمها بعد سنوات فيما عرف بتفجيرات "لوكيربى"، نافيا فى نفس الوقت استهداف تنظيم "داعش" الإرهابى للطائرة المحلقة على ارتفاع 31 ألف قدم.

- ننشر برنامج زيارة الرئيس إلى لندن.. السيسى يلتقى "كاميرون" ووزير الدفاع وأعضاء البرلمان البريطانى.. ولقاءات مع كبرى الشركات ومجتمع المال ورئيس البنك الأوروبى وأبرز المفكرين.. وتوقيع مذكرتى تفاهم
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مصر 365

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