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"فاكسيرا": مشروع لإنتاج الأنسولين محليا بطاقة 25 مليون عبوة سنويا

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"فاكسيرا": مشروع لإنتاج الأنسولين محليا بطاقة 25 مليون عبوة سنويا "فاكسيرا": مشروع لإنتاج الأنسولين محليا بطاقة 25 مليون عبوة سنويا
أكد الدكتور نبيل الببلاوى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات، إحدى شركات القابضة "فاكسيرا"، أن الشركة لديها مشروع مع شركة "نوفو نورديسك" الرائدة فى مجال تطوير عقاقير مرض السكر لرفع كفاءة إنتاج الأنسولين محلياً إلى 25 مليون عبوة سنوياً.

وقال الدكتور نبيل الببلاوى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه كان مقرراً وقف استيراد الأنسولين عام 2020 إلا أن المشروع تأخر لكنه سيتم استئناف العمل فيه قريباً.

وأضاف، أن وقف استيراد الأنسولين سيعود بالنفع على من خلال توفير العملة الصعبة لاستثمارها فى أمور أخرى تكون مصر فى حاجة إليها.


>- "فاكسيرا" تخصص مركزا ثابتا لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانى
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