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سعود بن صقر يبحث تعزيز العلاقات مع السودان

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سعود بن صقر يبحث تعزيز العلاقات مع السودان سعود بن صقر يبحث تعزيز العلاقات مع السودان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه أمس، محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة.

حضور

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالسفير، متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في مجالات عدة.

وحضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعبدالعزيز عبدالله الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.

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