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حاكم الفجيرة يستقبل سفراء عدد من الدول

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حاكم الفجيرة يستقبل سفراء عدد من الدول حاكم الفجيرة يستقبل سفراء عدد من الدول

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر سموه بالرميلة أمس، كلاً على حدة وائل السيد محمد جاد سفير جمهورية العربية، وكانجي فوجيكي سفير اليابان، ومحمد أمين عبد الله الكارب سفير جمهورية السودان، ودومنيك مينور سفير المملكة البلجيكية، وأوميج سينغ بهاتيا سفير جمهورية سنغافورة، وهادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الدولة، الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب سموه بالسفراء متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم، لتعزيز وتقوية أواصر الأخوة والصداقة، التي تربط بين دولهم ودولة الإمارات.

حضر اللقاءات الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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