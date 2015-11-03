حميد النعيمي: المرأة ركن أساسي في تطور الإمارات

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بدور المرأة في المجتمع الإماراتي، مؤكدا أنه لا يقل أهمية ومسؤولية عن دور الرجل في بناء ونهضة وتنمية هذا الوطن، وأنها ركن أساسي من أركان التطور الذي تشهده دولة الإمارات في كافة الميادين خصوصاً دورها كأم من خلال تربية وتنشئة أجيال المستقبل وبناة الوطن وقادته.

جاء ذلك لدى حضور سموه حفل تخريج الدفعة الأولى من الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية أمس في فندق كمبنسكي والتي تضم 50 خريجة حصلن على درجة البكالوريوس وعشر خريجات حصلن على درجة دبلوم.

مسيرة التنمية

ودعا سموه الخريجات إلى الاستفادة مما تعلمنه في هذه الكلية، مؤكدا أن الأوطان لا تبنى إلا بما تقدمه الأمهات من رجال أوفياء يسيرون على نهج الآباء والأجداد ومؤسسي هذا الاتحاد لتشييد وطن يبنى بالعلم والمعرفة حتى تتواصل مسيرة التنمية التي يقودها حاليا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما حكام الإمارات.

وقال خلال لقائه الخريجات إن هذه الكلية الجامعية تسعى لتقديم برامج ومناهج متطورة تخدم العملية التعليمية للأم والأسرة يمكنها أن تخرج أمهات على مستوى عال من التعليم والمعرفة وتأهيلهن من أجل خدمة وطنهن وأبنائهن ومجتمعهن داعيا إلى الاستفادة من الكوادر المواطنة وخبراتها.

كما دعا صاحب السمو حاكم عجمان الخريجات إلى أخذ العبرة من أمهاتنا وعدم الانبهار بالحضارة الحديثة وضرورة التعامل مع أسرهم بروح التعاون والتفاهم، مستفيدين مما تلقوه من علوم أسرية للوصول إلى تأسيس أسرة تنعم بالأمان ومبنية على تعاليم ديننا الحنيف والابتعاد عن القضايا التي تفرق بين أفراد الأسرة.

تربية النشء

وهنأ سموه الخريجات وحثهن على نقل ما تلقينه من علوم أسرية إلى زميلاتهن ودعوتهن للالتحاق بالكلية الجامعية حتى تعم الفائدة والمعرفة بين جميع الفتيات ليصبحن أمهات لديهن الأسس السليمة في تربية النشء والأجيال.

حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وسالم بن أحمد النعيمي مستشار صاحب السمو حاكم عجمان لشؤون التعليم والأعمال الخيرية وعدد من الشيوخ ومجلس أمناء الكلية الجامعية وأولياء أمور الخريجات وكبار المسؤولين.

وأكد حمد بن هلال الكويتي رئيس مجلس أمناء الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية أن تخريج الدفعة الأولى تميز بتخريج أمهات يجدن إدارة المنزل بكل متطلباته من خلال ما درسن من برامج أكاديمية متكاملة.

دعم متواصل

ألقت الطالبة أمينة علي الحمادي كلمة الخريجات أشادت فيها بما يقدمه صاحب السمو حاكم عجمان من دعم متواصل للكلية. وقالت إن «اعتماد شهاداتنا اليوم يعني أننا بدأنا الخطوة الأولى لبناء أسرة عمادها الأم وقواعدها مستمدة من الدين والعلم والتراث العربي الأصيل وأن الطريق للمستقبل مليء بالتحديات واليوم نقطف ثمار جهدنا».