حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتنظيم انتخابات المجلس الاستشاري

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015 بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري رقم (94) لسنة 2015 أن يستبدل نص الفقرة رقم (1) من المادة رقم (3) من المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015 المشار إليه بالنص التالي: 1- يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل من المواطنين المسجلين فيها وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا.

ونصت الفقرة الثانية من المرسوم الأميري تضاف الفقرة التالية برقم (4) إلى نص المادة رقم (21) من المرسوم الأميري 59 لسنة 2015 المشار إليه: 4- تحال جميع طلبات الترشيح من قبل لجان الدوائر الانتخابية إلى اللجنة العليا التي تقوم بفحصها واعتمادها واستبعاد ما تراه منها وفق مقتضيات المصلحة العامة وحسن تطبيق أحكام هذا المرسوم.

وتكون قرارات اللجنة العليا في شأن طلبات الترشيح نهائية وغير قابلة للطعن أو الاعتراض بأي وسيلة كانت.

جاءت المادة الثالثة من المرسوم الأميري لتنص أن يضاف الاختصاص التالي برقم 17 إلى مهام واختصاصات اللجنة العليا المبينة قي نص المادة رقم 8 من المرسوم الأميري رقم 59 لسنة 2015 المشار إليه: 17 – فحص طلبات الترشيح للانتخابات واعتمادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحسن تطبيق أحكام هذا المرسوم.

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.