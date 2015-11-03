محمد بن راشد: مقبلون على نمو قوي

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف التعاون مع مختلف أجهزة حكومة دبي، لاسيما أن الإمارات مقبلة على مرحلة جديدة من النمو القوي ضمن شتى قطاعاتها.

في حين تتأهب دبي للانتقال إلى محطة جديدة في رحلتها التنموية تستعد لها بسلسلة مشاريع ومبادرات كبرى اقتصادية واجتماعية سيكون لها أثرها في ترسيخ مكانتها بين أسرع مدن العالم نمواً.

ونوه سموه، خلال لقائه فريقه الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بدور الإعلام في هذا الصدد، خاصة في مثل هذه الأوقات التي تواجه فيها منطقتنا العربية العديد من التحديات التي تتطلب حشداً للطاقات. وأثنى سموه على جهود المكتب وما يقدمه من أفكار ومشاريع تخدم في تهيئة مناخ يعزز قنوات التواصل بين الإعلام والحكومة.

وبعد حضوره جانباً من جلسات منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية الذي ينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وصف سموه ما شاهده في المنتدى بأنه «خبرات متنوعة لحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتحقيق غاية واحدة».

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