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رونالدو ممنوع من احتفاله الشهير أمام برشلونة

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رونالدو ممنوع من احتفاله الشهير أمام برشلونة رونالدو ممنوع من احتفاله الشهير أمام برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لجنة العقوبات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم أوصت نجم ريال مدريد "كريستيانو رونالدو" بعدم الاحتفال بطريقة "calma" والتي تعني الهدوء أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض المقبل على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وكان أول مرة احتفل كريستيانو بهذه الطريقة أمام برشلونة في عام 2012 في الموسم الذي فاز فيه الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو وفاز حينها ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويرى الإتحاد الإسباني أن هذا الاحتفال مستفز لأنصار الفريق الكتلوني وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" والمقربة للغاية من البيت المدريدي لذلك أوصت لجنة العقوبات الدون بعدم الاحتفال مجددًا بهذه الطريقة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيتقابل مع برشلونة على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم 21 من الشهر الجاري.

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