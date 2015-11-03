للحوامل.. تعرفى على الفرق بين الحمل العادى والحمل فى توأم

الفرق بين الحمل العادى والحمل بتوائم

الحمل العادى

الحمل فى التوائم

هناك فرق بين الحمل العادى والحمل فى توائم من حيث كيفية حدوث الحمل العادى وحدوث الحمل بتوائم وكذلك من حيث الأعراض التى لا تكون الكثير من النساء على دراية بها، فكيف يحدث الحمل العادى بجنين واحد والحمل بتوائم وما هى اختلافات الأعراض بينهما.>وعن الفرق بين الحمل العادى والحمل بتوائم يقول دكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن هناك اختلافات وفروقًا عديدة من حيث الأعراض والحدوث والمتابعة الطبيبة فعلى سبيل الآتى:> الحمل العادى هو عبارة قيام حيوان منوى بتلقيح بويضة واحدة نتج عنها حدوث الحمل فى جنين واحد سواء ذكر أم أنثى بالتالى تبدأ ظهور أعراض الحمل على المرأة من خلال إفراز هرمون الحمل الذى يقوم بتنشيط القىء والغثيان داخل المخ ما يترتب عليه ظهور أعراض الحمل العادى فى صورة ميول المرأة للقيء والغثيان فترة الحمل خاصة بدايته.>ينقسم الحمل فى توائم إلى نوعين حمل متطابق وآخر غير متطابق والأخير ينتج عنه ولادة طفلين غير متشابهين بسبب قيام اثنين من الحيوانات المنوية بتلقيح بويضتين بينما الحمل بتوائم متطابق يكون ناتجًا عن قيام حيوان منوى واحد قام بتلقيح بويضة واحدة تعرضت للانقسام مبكرًا ليترتب عليه حمل بتوائم متطابقين.

واستكمل د. عمرو ففى حالة الحمل فى توأم تكون أعراض الحمل بصورة مبالغة عن الحمل العادى وكذلك يتطلب متابعة دورية خاصة عن الحمل العادى نظرًا لأن فرص تعرض الحامل بتوائم لمضاعفات الحمل أكثر.