أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحوامل.. تعرفى على الفرق بين الحمل العادى والحمل فى توأم

Google+ Print
للحوامل.. تعرفى على الفرق بين الحمل العادى والحمل فى توأم للحوامل.. تعرفى على الفرق بين الحمل العادى والحمل فى توأم
هناك فرق بين الحمل العادى والحمل فى توائم من حيث كيفية حدوث الحمل العادى وحدوث الحمل بتوائم وكذلك من حيث الأعراض التى لا تكون الكثير من النساء على دراية بها، فكيف يحدث الحمل العادى بجنين واحد والحمل بتوائم وما هى اختلافات الأعراض بينهما.

الفرق بين الحمل العادى والحمل بتوائم


>وعن الفرق بين الحمل العادى والحمل بتوائم يقول دكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن هناك اختلافات وفروقًا عديدة من حيث الأعراض والحدوث والمتابعة الطبيبة فعلى سبيل الآتى:

الحمل العادى


> الحمل العادى هو عبارة قيام حيوان منوى بتلقيح بويضة واحدة نتج عنها حدوث الحمل فى جنين واحد سواء ذكر أم أنثى بالتالى تبدأ ظهور أعراض الحمل على المرأة من خلال إفراز هرمون الحمل الذى يقوم بتنشيط القىء والغثيان داخل المخ ما يترتب عليه ظهور أعراض الحمل العادى فى صورة ميول المرأة للقيء والغثيان فترة الحمل خاصة بدايته.

الحمل فى التوائم


>ينقسم الحمل فى توائم إلى نوعين حمل متطابق وآخر غير متطابق والأخير ينتج عنه ولادة طفلين غير متشابهين بسبب قيام اثنين من الحيوانات المنوية بتلقيح بويضتين بينما الحمل بتوائم متطابق يكون ناتجًا عن قيام حيوان منوى واحد قام بتلقيح بويضة واحدة تعرضت للانقسام مبكرًا ليترتب عليه حمل بتوائم متطابقين.

واستكمل د. عمرو ففى حالة الحمل فى توأم تكون أعراض الحمل بصورة مبالغة عن الحمل العادى وكذلك يتطلب متابعة دورية خاصة عن الحمل العادى نظرًا لأن فرص تعرض الحامل بتوائم لمضاعفات الحمل أكثر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365