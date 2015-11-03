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تخلص من حصوات الكلى بوصفة شاى الزنجبيل المذهلة

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تخلص من حصوات الكلى بوصفة شاى الزنجبيل المذهلة تخلص من حصوات الكلى بوصفة شاى الزنجبيل المذهلة
يعتبر الزنجبيل واحدا من أكثر النباتات الصحية المفيدة، حيث يتميز بوفرة فى الخصائص الطبية، من بينها أنه يقلل من الالتهاب، ويحفز عملية الهضم ويعزز المناعة.

ويعد الزنجبيل مضادا قويا للفطريات، وله تأثيرات مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا والطفيليات، ويمكن أن يخفف الألم، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويخفف الربو.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الامريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن فوائد شاى الزنجبيل المذهلة فى تفتيت حصوات الكلى.

وأوضح الخبراء أن شاى الزنجبيل لا تقتصر فوائده على تفتيت حصوات الكلى فقط، لكنه وسيلة مذهلة لعلاج ألم العضلات، ونزلات البرد والأنفلونزا والصداع، وهذا الشراب يمكن أن يدمر الفيروس المسبب للأنفلونزا، والقروح ونزلات البرد الشائعة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن كوب من شاى الزنجبيل كل يوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر السكتة الدماغية، حيث إنه يذيب رواسب التى تسبب تجلط الدم فى الشرايين، وعلاوة على ذلك، لديه القدرة على تحسين الدورة الدموية وتوصيل الأكسجين والمعادن والفيتامينات إلى الخلايا فى الجسم.

• المكونات:


>1- 2 ملعقة من العسل الخام
>2- 2 ملعقة حليب جوز الهند
>3- ¼ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون
>4- ¼ ملعقة صغيرة من الزنجبيل
>5- 1 كوب من الماء

• طريقة تحضير شاى الزنجبيل


>يتم إضافة الكركم والزنجبيل فى الماء المغلى، ويترك على نار خفيفة ثم لمدة 7-10 دقيقة، ثم يتم إضافة حليب جوز الهند، ولتحسين نكهة الشاى يتم إضافة بعض العسل العضوى.

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مصر 365

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