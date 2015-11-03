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بالصور.. أهالى مطروح يعلنون دعمهم للمشروعات الاستثمارية والمؤتمر الاقتصادى

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بالصور.. أهالى مطروح يعلنون دعمهم للمشروعات الاستثمارية والمؤتمر الاقتصادى بالصور.. أهالى مطروح يعلنون دعمهم للمشروعات الاستثمارية والمؤتمر الاقتصادى
أعلن ممثلو أهالى مطروح من القبائل البدوية، وخاصة أهالى النجيلة، دعمهم الكامل لمساعى المحافظ اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لتنمية المحافظة والمشروعات الاستثمارية العملاقة التى ستقام على أرض المحافظة، من بينها ميناء جرجوب الدولى غرب مدينة النجيلة، كما أشادوا بنتائج المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد الأسبوع الماضى بمطروح، تحت عنوان "مطروح مستقبل الاستثمار".

اليوم السابع -11 -2015

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى عقد بالقرب من الأرض المخصصة لإقامة الميناء الجديد، والذى أقامه أهالى مدينة النجيلة غرب مرسى مطروح بنحو 70 كيلومترا، احتفالا بفوز ابنهم سليمان فضل العميرى بمقعد البرلمان، وإقامة وليمة غداء لأكثر من 5 آلاف شخص، وشهد المؤتمر تعليق لافتات مؤيدة لنتائج المؤتمر الاقتصادى بمطروح، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بمصر، ودعم محافظ مطروح وخططه التنموية.

اليوم السابع -11 -2015

قال رحومة جويدة العميرى، من عواقل مدينة النجيلة ومحافظة مطروح، إن أهالى النجيلة يرحبون بإقامة الميناء الدولى على أراضيهم، ويتطلعون إلى البدء فى تنفيذ المشروع الذى سيكون نقلة تنموية لمحافظة مطروح ولمصر.

اليوم السابع -11 -2015

وأضاف "جويدة" بأن مشروع الميناء والمشروعات الأخرى من نتاج المؤتمر الاقتصادى، كانت مجرد أحلام تراود أبناء مطروح خلال العقود الماضية، حتى جاء اللواء علاء أبو زيد محافظاً لمطروح، ليحول هذه الأحلام إلى حقيقة على الأرض.

اليوم السابع -11 -2015

من جانبه أكد البرلمانى سليمان فضل العميرى، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة للتنمية والاستثمارات بمحافظة مطروح، وسنعمل كنواب للبرلمان عن محافظة، على دعم جهود محافظ للتنمية، وتذليل العقبات وعمل كل ما هو فى صالح أهالى مطروح.

اليوم السابع -11 -2015

يذكر أن محافظة مطروح ووزارة النقل والمواصلات والأجهزة المعنية بالدولة، قد وقعت اتفاقا مع تحالف شركات عالمية، لإقامة ميناء ركاب وحاويات عالمى ومجموعة مشروعات عملاقة بمنطقة جرجوب غرب مدينة النجيلة، باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه بحسب تصريحات محافظ مطروح.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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