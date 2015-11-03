حسام خيرالله: الحكومة أهملت ثمار المؤتمر الاقتصادى ولم تقم بدورها

أكد الفريق حسام خير الله رئيس قائمة التحالف الجمهورى للقوى الوطنية أن القائمة هى الوحيدة التى لم تشهد خلافات منذ نشأتها، مؤكدا أن "القوى الرأسمالية" لن توافق على فرض ضريبة تصاعدية تمكن الدولة من النهوض بالتعليم والصحة وإنشاء المدارس لاستيعاب الكثافة الطلابية مضيفا أن الحكومة أهملت نتائج وثمار المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ولم تقم بواجباتها على أكمل وجه للاستفادة من هذه الثمار.

جاء ذلك خلال اللقاء الختامى لأعضاء التحالف الجمهورى للقوى الوطنية، الذى أقيم بمدينة طنطا مساء اليوم الاثنين استعدادا لبدء الحملة الانتخابية غدا الثلاثاء وذلك بحضور المستشارة تهانى الجبالى منسق القائمة، وأعضاء القائمة الأساسيين والاحتياطيين أبرزهم الدكتور ولاء عراقيب أستاذ القانون بجامعة طنطا والدكتور عماد مشرقى أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا والإعلامى عاطف كامل وعدد كبير من الداعمين للقائمة.

وطالب"خير الله" المواطنين بالنزول والمشاركة فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية واختيار الأمثل ، متابعا:"هناك شخص يستطيع شراء أصوات ألف ناخب ولكن لو هناك 30 ألف ناخب بالدائرة الواحدة فلن يستطيع شراء أصواتهم جميعا وبمشاركتكم سيتشكل برلمان محترم يضم فئات الشعب وليس فئة بعينها"، مؤكدا أن مصر بها خيرات كثيرة علينا الاستفادة منها على رأسها محور قناة السويس والذى بتشغيله وإنشاء المصانع عليه سيعود على مصر بأكثر من 100مليار دولار.

وطالب خيرالله الدولة أن تضع فى أولوياتها النهوض التعليم والصحة والاستفادة من الخبرات والكوادر فى كافة المجالات "لأننا لسنا أقل من دولة كوريا الجنوبية التى نجحت فى النهوض والابتكار فى جميع التخصصات ولديها الكثير من الخبراء والعلماء واستطاعت النهوض بالصناعة والاقتصاد".

وأكد خيرالله ،أن هناك قوى خارجية وداخلية تسعى لتقسيم الشعب المصرى إلى فئات متفرقة من خلال هجمات شرسة لإضعاف الشعب المصرى لكى لا يتقدم، مطالبا جموع المواطنين بالنزول والمشاركة بقوة فى الانتخابات البرلمانية لاختيار من يمثلهم فى البرلمان .

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