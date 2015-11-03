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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد افتتاح المؤتمر الدولى الثالث للحام المواد الهندسية

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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد افتتاح المؤتمر الدولى الثالث للحام المواد الهندسية بالصور.. محافظ الأقصر يشهد افتتاح المؤتمر الدولى الثالث للحام المواد الهندسية
شهد محافظ الأقصر محمد بدر فعاليات افتتاح المؤتمر الدولى الثالث بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا للحام وتحليل الانهيارات للمواد الهندسية، والذى تستضيفه محافظة الأقصر فى الفترة من 2 حتى 5 نوفمبر 2015 بمشاركة عدة دول من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم خلال المؤتمر مناقشة آخر الدراسات والأبحاث الحديثة للمعادن واللحام والانهيارات تحت رعاية مركز بحوث الفلزات والجمعية المصرية للحام ومعهد اللحام بجامعة أوساكا باليابان.

اليوم السابع -11 -2015

ورحب المحافظ بالمشاركين فى المؤتمر متمنيا لهم طيب الإقامة فى المحافظة السياحية كما دعاهم لاستمرار عقد مؤتمرهم بالأقصر فى إطار تشجيع السياحة، خاصة سياحة المؤتمرات التى تنطوى على إنفاق سياحى كبير وفرصة أكبر لتسليط الضوء على الأقصر كمقصد سياحى.

اليوم السابع -11 -2015

يشارك فى المؤتمر نخبة من العلماء والمتخصصين من عدة دول فى مقدمتهم البروفيسور هيدوتوشى فوجى من جامعة أوساكا باليابان، والأستاذ الدكتور محمد بهاء الدين زغلول من مركز بحوث وتطوير الفلزات، والأستاذ الدكتور عبد المنعم البطاحجى من مركز بحوث وتطوير الفلزات، والأستاذ الدكتور محمد مجاهد من كلية الهندسة جامعة القاهرة، كما تخلل المؤتمر ندوة علمية أثرية حاضر فيها الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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