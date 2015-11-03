ضبط سائق يروج الحشيش على دراجة نارية بالأحياء السكنية في الوادي الجديد‎

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بالقبض على تاجر مخدرات يروج الحشيش بالأحياء السكنية البعيدة، والنائية بمدينة الخارجة.

> وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، يفيد قيام سائق تاكسي ،بالإتجار في الحشيش مستخدما دراجة نارية، بدون لوحات معدنية وتوزيع المخدرات ،أثناء قيادته للدراجة النارية، وترك المخدرات في مكان متفق عليه مسبقًا مع زبائنه ،وترك الحشيش مسرعًا مستخدمًا الدراجة النارية.

تم استصدار اذن من النيابة العامة، وتشكلت أكمنة سرية وفرق بحثية بقيادة العقيد عصام مهني رئيس مباحث المديرية، الرائد ايمن مجدي المنشاوي، رئيس مباحث قسم الخارجة، ورصد تحركات المتهم، وتم استهدافه أثناء قيامه؛ مستغلًا دراجة نارية مسرعة، في توزيع الحشيش، في أحد الأحياء السكنية بمدينة الخارجة وتم مطاردته، والقبض عليه، حيث تم ضبط سائق تاكسي 30 سنة ومقيم الخارجة، وبحوزته 10 قطع حشيش كبيرة الحجم و470 جنيه والدراجة النارية المستخدمة في عملية توزيع المخدرات .

> تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 5038 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 ؛وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.