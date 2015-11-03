أمن الوادي الجديد يشن حملة مشتركة مع التموين لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار‎

شنت قيادات مديرية أمن الوادي الجديد، تحت اشراف اللواء محمد قاسم ،مدير أمن الوادي الجديد اليوم، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة؛حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومتابعة جودة السلع المعروضة.

وكثفت الحملة بقيادة، رئيس مباحث المديرية، ورئيس مباحث التموين بالمحافظة، من المرور على محلات المواد الغذائية والمطاعم والمخابز، ومستودعات البوتاجاز ومحلات بيع الخضر والفاكهة.

وتضمنت الحملة تحرير محاضر ومخالفات تموينية لبعض محطات الوقود بسبب امتناعها عن بيع المواد البترولية ومحاضر لمطاعم تستخدم أسطوانات بوتاجاز منزلية فضلًا عن تحرير أكثر من 24 محضر لعدد من التجار بسبب عدم الإعلان عن الأسعار.

وتضمنت مراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية ومراقبة الأرصدة اليومية من المواد البترولية، مثل السولار، خاصة بعد نجاح مباحث التموين في احباط تهريب وبيع 80 طن سولار في السوق السوداء بمركزي الفرافرة وبلاط.