أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيديو | «العجوز» جوزية يسخر من إدارة النادي الأهلي على طريقته الخاصة

Google+ Print
فيديو | «العجوز» جوزية يسخر من إدارة النادي الأهلي على طريقته الخاصة فيديو | «العجوز» جوزية يسخر من إدارة النادي الأهلي على طريقته الخاصة

مانويل جوزيه يظهر عجوزا في صاحبة السعادة

سخر المدرب البرتغالي السابق للنادي الأهلي، مانويل جوزيه، من إدارة النادي الأحمر، بعد رفضها التعاقد معه لقيادة الفريق عقب إقالة فتحي مبروك، بحجة أنه رجل عجوز.

وظهر جوزيه، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وهو يرتدي لحية وشوارب رجل عجوز، متظاهرا بإصابته بأمراض الشيخوخة وكبر السن.

" frameborder="0">

وقال جوزيه لإسعاد يونس: “إن رئيس الأهلي لن ينساني أبدا”، فاسم مدرب الزمالك يحمل مقطع مانويل واسم مدرب الأهلى الحالي يحمل مقطع جوزيه، وأنا اسمي مانول جوزيه. لن ينساني رئيس الأهلي أبدا في ”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية