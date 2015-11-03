فيديو | «العجوز» جوزية يسخر من إدارة النادي الأهلي على طريقته الخاصة

سخر المدرب البرتغالي السابق للنادي الأهلي، مانويل جوزيه، من إدارة النادي الأحمر، بعد رفضها التعاقد معه لقيادة الفريق عقب إقالة فتحي مبروك، بحجة أنه رجل عجوز.

وظهر جوزيه، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وهو يرتدي لحية وشوارب رجل عجوز، متظاهرا بإصابته بأمراض الشيخوخة وكبر السن.

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وقال جوزيه لإسعاد يونس: “إن رئيس الأهلي لن ينساني أبدا”، فاسم مدرب الزمالك يحمل مقطع مانويل واسم مدرب الأهلى الحالي يحمل مقطع جوزيه، وأنا اسمي مانول جوزيه. لن ينساني رئيس الأهلي أبدا في مصر”.