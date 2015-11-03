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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 4/11/2015

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 4/11/2015 حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 4/11/2015

لبرج الأسد:


>على الصعيد المهنى: ابتعد عن التمرد الذى لحق بك فى الفترة الأخيرة فى العمل، واحرص على التأقلم مع طبيعة الأمور المهنية حتى تتمكن من إنجاز الأهداف التى ترغب بها بدون مشاكل.
>على الصعيد العاطفى: ربما تشعر بالحنين لعاقة حب قديمة وتسترجع بعض الذكريات الخاصة بها، ولكن هذا الأمر ليس جيدًا فى ظل ارتباطك الحالى بعلاقة جديدة، حاول الحسم بين الأمرين حتى تشعر بالارتياح.

على الصعيد الصحى: تصاب اليوم بشد عضلى فى القدم نتيجة الجهد الزائد الذى بذلته أثناء العمل من صعود ونزول متكرر على السلم، احصل على الراحة حتى تتخلص من الآلام.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>لا شىء يسير حسب رغبتك فى الوقت الحالى، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه فى حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة فى هذا الموقف.

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مصر 365

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