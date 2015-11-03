حظك اليوم برج الثور الأربعاء 4/11/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

>على الصعيد المهنى: فترة مناسبة للتعاون مع الزملاء من أجل الحصول على الفرص الجديدة فى العمل، فقد يرغب البعض منكم فى إنشاء مشروعات خيرية وتجد الجميع متحمس لذلك.>على الصعيد العاطفى: تشعر اليوم بقوة العاطفة التى تؤثر على حياتك بشكل ايجابى وتمنحك الشعور انها خلقت لتوزعونها على جميع من حولكم

على الصعيد الصحى: أنت فى حالة صحية جيدة جدًا، ولكن أحد الأصدقاء المقربين يحتاج لزيارتك بسبب الوعكة الصحية التى أصيب بها.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>بما أنك تتواصل حاليًا بصورة جيدة مع من حولك، وتستطيع عرض خططك فى جو من الإثارة، سوف يمكنك أيضًا اجتذاب تابعين متحمسين بسرعة. لا ترتاب فيهم بعد الآن وتقبل أية مساعدة يعرضونها عليك، وحاول أيضًا أن تكون منفتحًا تجاه أفكار الآخرين وربما تستطيع دمج هذه الأفكار فى خططك الخاصة. سوف يدفعك هذا أكثر إلى الأمام.