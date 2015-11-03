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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 4/11/2015

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 4/11/2015 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 4/11/2015

 

لبرج الجدى:


>على الصعيد المهنى: تساعدك ظروف العمل اليوم فى تحسين قدرتك على إنجاز المهام اليوم، حاول استغلال الفترة المسائية فى تعزيز الثقة بالنفس وتوطيد العلاقات مع الزملاء.
>على الصعيد العاطفى: تسير الأمور بإيجابية فى العلاقة القائمة بينك وبين الشريك، وتشعر بالقوة العاطفية فى حياتك ما يدفعك إلى الاستعداد لفعل الكثير من اجل تحسين تلك العلاقة.
>على الصعيد الصحى: حفاظك على أداء الأنشطة والتمارين الرياضية اليومية هو السبب فى استقرار الحالة الصحية، فحاول الاستمرار على المواظبة
>

توقعات علماء الفلك:


>الأمور اليوم تقع فى مكانها السليم، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك. فى العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة. حتى فى حياتك الشخصية تستطيع الاستمتاع بأوقات سعيدة نتيجة للانطباع الجيد الذى تتركه على كل من تقابلهم.

 

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