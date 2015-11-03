أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 4/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 4/11/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 4/11/2015
 

لبرج الجوزاء :


>على الصعيد المهنى: تدافع اليوم بقوة عن صورتك فى مجال العمل أمام الزملاء، وتبذل الجهود العظيمة التى تساعدك على تحسين وضعك المهنى والمالى، وقد تبحث عن عمل بإحدى المؤسسات الكبرى.
>على الصعيد العاطفى: تشعر بالاستقرار العاطفى فى علاقتك مع الشريك، فاحرص على البعد عن الأمور التى تعكر صفو العلاقة بينكما وتغير ما تسيرون عليه.
>على الصعيد الصحى: قد تشعر فى المكساء ببعض الإرهاق نتيجة الضغط المتواصل فى مجال العمل أو السفر اليومى، حاول الاسترخاء وسوف تتحسن حالتك الصحية.
>

توقعات علماء الفلك:


>ستصبح صداقتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. فى وسط المجموعات التى تنتمى إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك. يجب أن تتقبل كل فرد على ما هو عليه ودع الطاقة تسرى.
>

 

موضوعات متعلقة

 
'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });
 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى