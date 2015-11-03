حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 4/11/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء :

توقعات علماء الفلك:

>على الصعيد المهنى: تدافع اليوم بقوة عن صورتك فى مجال العمل أمام الزملاء، وتبذل الجهود العظيمة التى تساعدك على تحسين وضعك المهنى والمالى، وقد تبحث عن عمل بإحدى المؤسسات الكبرى.>على الصعيد العاطفى: تشعر بالاستقرار العاطفى فى علاقتك مع الشريك، فاحرص على البعد عن الأمور التى تعكر صفو العلاقة بينكما وتغير ما تسيرون عليه.>على الصعيد الصحى: قد تشعر فى المكساء ببعض الإرهاق نتيجة الضغط المتواصل فى مجال العمل أو السفر اليومى، حاول الاسترخاء وسوف تتحسن حالتك الصحية.>ستصبح صداقتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. فى وسط المجموعات التى تنتمى إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك. يجب أن تتقبل كل فرد على ما هو عليه ودع الطاقة تسرى.

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