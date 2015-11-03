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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 4/11/2015

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 4/11/2015 حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 4/11/2015
 

 

كتب معتز زيدان

 

لبرج العقرب:
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على الصعيد المهنى: على الرغم من الشعور بالضغط من تكدس المهام فى مجال العمل إلا أنكم تتمكنون من توطيد العلاقة مع الزملاء وتشكيل فريق عمل يتقدم بالمؤسسة إلى الأمام.
>على الصعيد العاطفى: تمر اليوم بفترة مميزة من العاطفة التى تمنحك الاستقرار والانسجام مع الشريك، ما يساهم فى الشعور بالراحة النفسية.
>على الصعيد الصحى: احرص على المواظبة فى تناول الوجبات الصحية التى تمنحك الرشاقة، وتحافظ على استقرار حالتك الصحية.
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توقعات علماء الفلك:
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تحتاج إلى ممارسة ضبط النفس هذا الأسبوع، فأنت تشعر بأن أعصابك مثارة عن عمد حتى من خلال أبسط التغيرات. قوتك الزائدة سوف تتحول ببساطة إلى نوبة من الغضب، وهذا لن يكون جيدًا لك. حتى وإن بدا الأمر صعبًا، يجب أن تحاول الوصول إلى حل وسط، فالصرامة سوف تتسبب بالتأكيد فى المشكلات فى حياتك الخاصة وفى العمل أيضًا.

 

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